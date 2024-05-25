Наконец-то не надо рано вставать в школу, носить с собой сменку и делать домашние задания. Теперь все это в прошлом.
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Наконец-то не надо рано вставать в школу, носить с собой сменку и делать домашние задания. Теперь все это в прошлом.