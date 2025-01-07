🇬🇧🇺🇸 Как поменяются отношения США и Великобритании в 2025 году Вопрос развития «особых» отношений с США существенно тревожит граждан и политиков Великобритании.
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🇬🇧🇺🇸 Как поменяются отношения США и Великобритании в 2025 году Вопрос развития «особых» отношений с США существенно тревожит граждан и политиков Великобритании.
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