РЕН ТВ-видео: В Запорожье солдат ВС РФ хотели отравить при помощи пауэрбанков

Террористы, принадлежащие к военной разведке Украины (ВРУ), задумали использовать пауэрбанки для телефонов начинав их взрывчаткой и американским отравляющим веществом типа BZ для отравления наших солдат, передает РЕН ТВ.
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