Китай совершил историческую посадку на обратной стороне Луны

В воскресенье, 2 июня, китайский беспилотный модуль успешно сел на обратной стороне Луны. Целью этой знаковой миссии будет сборка камней и грунта с поверхности естественного земного спутника, сообщает РИА Новости.
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