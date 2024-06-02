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Китай совершил историческую посадку на обратной стороне Луны

Китай совершил историческую посадку на обратной стороне Луны

В воскресенье, 2 июня, китайский беспилотный модуль успешно сел на обратной стороне Луны. Целью этой знаковой миссии будет сборка камней и грунта с поверхности естественного земного спутника, сообщает РИА Новости.

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