Турция делает ставку на американские F-35, отказываясь от российской С-400 Турция сделала еще один шаг к получению американских истребителей F-35.
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Турция делает ставку на американские F-35, отказываясь от российской С-400 Турция сделала еще один шаг к получению американских истребителей F-35.
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