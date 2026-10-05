Вместо привычных котлет и без обвалки в сухарях: готовлю домашние наггетсы с вареным картофелем в фарше

Домашние наггетсы – это отличный вариант ужина из сочной курицы в хрустящей золотистой корочке. В отличие от покупных полуфабрикатов, здесь можно выбрать качественное куриное филе и самостоятельно подобрать специи и панировку.
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