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В кастрюльке

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Вместо привычных котлет и без обвалки в сухарях: готовлю домашние наггетсы с вареным картофелем в фарше

Вместо привычных котлет и без обвалки в сухарях: готовлю домашние наггетсы с вареным картофелем в фарше

Домашние наггетсы – это отличный вариант ужина из сочной курицы в хрустящей золотистой корочке. В отличие от покупных полуфабрикатов, здесь можно выбрать качественное куриное филе и самостоятельно подобрать специи и панировку.

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