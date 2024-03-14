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Идеальный маникюр с помощью дотса: дизайн ногтей точками

Девушки всегда тратили много времени на то, чтобы держать свои ногти в порядке. Что и говорить об эффектных и ярких нейл-дизайнах! У современных женщин не всегда есть возможность уделить маникюру должное внимание, однако на сегодняшний день это является необходимостью.

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