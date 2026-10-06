❗️Крымские власти начали проверку управляющих компаний за завышенные тарифы и низкое качество услуг Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Анушаван Агаджанян заявил о несоответствии качества предоставляемых услуг управляющими компаниями установленным ими же тарифами.
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