Как жители Варницы справляются без газа, тепла и горячей воды?

Они были отключены от газовой сети на 20 дней. В такой ситуации находятся более 4 тысяч жителей села Варница Новоаненского района, расположенного в Зоне безопасности и граничащего с муниципием Тигина, но подчиняющегося властям Кишинева.
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