«Балтика» не забила в первом матче после дисквалификации Талалаева. Но и не пропустила

«Ахмат» сыграл вничью в домашнем матче 10-го тура РПЛ с «Балтикой» - 0:0. Калининградцы не выигрывают уже 4 матча, а у грозненцев - третья игра без побед.
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