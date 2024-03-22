В Приморском крае мужчина подозревается в убийстве сына

В семейной трагедии разбираются компетентные органы. Расследуется уголовное дело по факту убийства мужчины, в совершении деяния пjдозревается его отец, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на данные СУ СК РФ по Приморскому краю.
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