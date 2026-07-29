Нигерия: Комендантский час безопасности в районе местного самоуправления Ламурде (LGA) в штате Адамава, введенный из-за межобщинного насилия, был немедленно смягчен после оценки ситуации с безопасностью в этом районе.
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