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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» отдал Ренана «Аль-Шабабу» в аренду на сезон

«Зенит» объявил о переходе 20-летнего защитника в «Аль-Шабаб» на правах аренды. Ранее петербуржцы отозвали игрока из «Интернасьонала».

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