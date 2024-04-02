Ростех и «АЭРОНЕКСТ» будут совместно развивать беспилотные авиационные технологии в России

Фото: Антон Тушин Госкорпорация Ростех и Ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем «АЭРОНЕКСТ» договорились о сотрудничестве в области беспилотных авиационных технологий.
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