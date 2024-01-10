ГИБДД: Автобус с 15 детьми попал в ДТП на Курилах

В Сахалинской области школьный автобус с 15 детьми попал в аварию с автомобилем Honda Fit. Об этом в среду, 10 января, проинформировало региональное управление Госавтоинспекции в Телеграм-канале ведомства.
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