Хабаровский край присоединился к всероссийскому «Диктанту здоровья»

Накануне в России стартовала акция «Диктант здоровья». В Хабаровске к участию в диктанте первыми были приняты студенты первого курса лечебного факультета Дальневосточного государственного медицинского университета.
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