Кабмин утвердил механизм выдачи инфраструктурных кредитов до 2030 года

Заемные средства по казначейским инфраструктурным кредитам будут выдаваться регионам сроком на 15 лет по льготной ставке 3% годовых Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил предоставления казначейских кредитов, которые можно направлять на реализацию инфраструктурных проектов до 2030 года.