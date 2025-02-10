Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

17 подписчиков

Кабмин утвердил механизм выдачи инфраструктурных кредитов до 2030 года

Кабмин утвердил механизм выдачи инфраструктурных кредитов до 2030 года

Заемные средства по казначейским инфраструктурным кредитам будут выдаваться регионам сроком на 15 лет по льготной ставке 3% годовых Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил предоставления казначейских кредитов, которые можно направлять на реализацию инфраструктурных проектов до 2030 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх