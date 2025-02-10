Кабмин утвердил механизм выдачи инфраструктурных кредитов до 2030 года

Заемные средства по казначейским инфраструктурным кредитам будут выдаваться регионам сроком на 15 лет по льготной ставке 3% годовых Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил предоставления казначейских кредитов, которые можно направлять на реализацию инфраструктурных проектов до 2030 года.
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