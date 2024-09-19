Жители Тульской области за сутки потеряли из-за мошенников более семи миллионов рублей

Телефонные мошенники продолжают обманывать жителей Тульской области. За последние сутки от действий аферистов пострадали пять человек в возрасте от 19 до 67 лет, потерявшие в общей сумме 7 047 690 рублей, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД России.
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