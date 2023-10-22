Новый Ford Mustang устроил битву с Chevrolet Camaro и Dodge Challenger

Авторы канала Throttle House провели очередную гонку по прямой, которая стала своего рода презентацией возможностей американского автопрома в сегменте масл-каров — все три участника гонки выпущены в США и представляют культовые марки Нового света.
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