Победители конкурса «Знай наших» получат в подарок от Рег.ру сайт

Победители конкурса «Знай наших» получат в подарок от Рег.ру сайтУчастниками конкурса «Знай наших» могут стать представители малого и среднего бизнеса, чьи компании продемонстрировали рост продаж за последний год, а локализация производства в родном регионе составила не менее 30%.