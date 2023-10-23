Союз Меркурия и Солнца в Скорпионе: как это астрособытие повлияет на нас в октябре и ноябре 2023 года Алёна ЮрьеваКаждый месяц в мире астрологии приносит с собой уникальные энергии, способные повлиять на наше самочувствие и поведение.