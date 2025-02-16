Заявления главы верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о том, что мирное население России не гибнет в украинском конфликте, являются русофобией, заявил 16 февраля посол российского МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.