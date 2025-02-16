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Мирошник назвал русофобией слова Каллас об отсутствии жертв ВСУ в РФ

Мирошник назвал русофобией слова Каллас об отсутствии жертв ВСУ в РФ

Заявления главы верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о том, что мирное население России не гибнет в украинском конфликте, являются русофобией, заявил 16 февраля посол российского МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

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Комментарии
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Eduard
Дуру изображает!
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21 час.
Eduard
То с чего всё началось с переворота,она молчит.Про боинг молчит,преступления в Одессе умалчивает,законность АТО тоже умалчивпет!Скрывает преступления!
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21 час.
Eduard
Врет сука рыжая!
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21 час.
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