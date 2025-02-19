Британия может организовать патрулирование украинского неба

The Times: ВВС Британии могут развернуть миссию над Украиной Великобритания может организовать патрулирование воздушного пространства Украины после того, как конфликт в государстве будет урегулирован, сообщила газета The Times со ссылкой на источники в ВВС Соединенного Королевства.