Британия может организовать патрулирование украинского неба

The Times: ВВС Британии могут развернуть миссию над Украиной Великобритания может организовать патрулирование воздушного пространства Украины после того, как конфликт в государстве будет урегулирован, сообщила газета The Times со ссылкой на источники в ВВС Соединенного Королевства.
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