Московский «Локомотив» установил личный антирекорд по матчам без побед на старте сезона.В матче шестого тура Российской премьер-лиги *Локомотив» со счетом 0:1 уступил московскому «Динамо».
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