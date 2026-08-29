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"Локомотив" установил личный антирекорд по матчам без побед на старте сезона

"Локомотив" установил личный антирекорд по матчам без побед на старте сезона

Московский «Локомотив» установил личный антирекорд по матчам без побед на старте сезона.В матче шестого тура Российской премьер-лиги *Локомотив» со счетом 0:1 уступил московскому «Динамо».

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