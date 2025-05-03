Захарова назвала ситуацию с безопасностью российских журналистов критической

Ситуация в сфере обеспечения безопасности работы российских журналистов за границей остается критической, они подвергаются репрессиям и притеснениям, несмотря на громкие призывы и "правильные" заявления международных правозащитных организаций.
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