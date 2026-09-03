Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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Топор у порога

Топор у порога

Топор у порога: древний славянский оберег, который работает и сегодня Задумывались ли вы когда-нибудь, что порог вашего дома — это не просто полоска дерева или бетона под дверью? Для наших предков-славян это была одна из самых мистических и важных частей жилища.

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