Топор у порога: древний славянский оберег, который работает и сегодня Задумывались ли вы когда-нибудь, что порог вашего дома — это не просто полоска дерева или бетона под дверью? Для наших предков-славян это была одна из самых мистических и важных частей жилища.
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