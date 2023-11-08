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В России захотели ужесточить борьбу с авиадебоширами

В России захотели ужесточить борьбу с авиадебоширами

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к Минтрансу с предложением о расширении критериев для включения пассажиров в черные списки авиакомпаний, В частности, предлагается добавить курение и мелкое хулиганство на борту.

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