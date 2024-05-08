Путин поручил обеспечить каждого россиянина 33 квадратными метрами жилья к 2030 году

Каждый россиянин должен быть обеспечен не менее 33 квадратными метрами жилья к 2030 году. Соответствующий показатель президент РФ Владимир Путин зафиксировал в новом майском указе после инаугурации, передает "ОТВ – Екатеринбург".
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