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Федотов перед «Уралом»: «Важный матч с турнирной точки зрения. За победы в Кубке клубам платят хорошие деньги»

Главный тренер ЦСКА высказался в преддверии матча с «Уралом». Игра 4-го тура Фонбет Кубка России пройдет во вторник в Екатеринбурге.

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