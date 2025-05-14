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Украинских мошенников учат объяснять свой нерусский говор. Отрабатывают по методичке

Украинских мошенников учат объяснять свой нерусский говор. Отрабатывают по методичке

Телефонные мошенники из Украины научились объяснять своё узнаваемое произношение.Телефонных мошенников, действующих против наших сограждан с территории Украины, учат не только облапошивать людей, но и правильно объяснять свой "немосковский говор".

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