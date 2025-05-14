Украинских мошенников учат объяснять свой нерусский говор. Отрабатывают по методичке

Телефонные мошенники из Украины научились объяснять своё узнаваемое произношение.Телефонных мошенников, действующих против наших сограждан с территории Украины, учат не только облапошивать людей, но и правильно объяснять свой "немосковский говор".
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