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Вода, от которой не отвести глаз: 15 жемчужин планеты

Вода, от которой не отвести глаз: 15 жемчужин планеты

Красота дикой природы испокон веков манила людей: она не только услаждает взор, но и приводит мысли в порядок, даря внутреннюю гармонию.

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