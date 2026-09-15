В Новосибирске осудили экстремиста за донаты на счета в США

Калининский районный суд вынес приговор новосибирцу за финансирование экстремисткой организации. Об этом 15 сентября сообщили в управлении судебного департамента Новосибирской области.
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