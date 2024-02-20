💬💬💬💬💬 с муфтием мусульман Крыма и Севастополя Хаджи Эмирали Аблаевым. Смотрите СЕГОДНЯ в 10:15 О духовном и межнациональном единстве, общности ценностей проживающих на полуострове, масштабных преобразованиях за 10 лет в составе большой страны и роли личности её лидера.