Модный бренд SA SU PHI, появившийся в 2021 году и показавший первую коллекцию год спустя в Милане, был создан двумя подругами Сарой Ферреро (бывший гендиректор и художественный руководитель Valextra) и Сюзанной Кукко (основатель и креативный директор агентства Studio Cucco, которое консультирует бренды класса люкс).