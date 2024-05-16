Модный бренд SA SU PHI, появившийся в 2021 году и показавший первую коллекцию год спустя в Милане, был создан двумя подругами Сарой Ферреро (бывший гендиректор и художественный руководитель Valextra) и Сюзанной Кукко (основатель и креативный директор агентства Studio Cucco, которое консультирует бренды класса люкс).
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