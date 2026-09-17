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«Это инструмент самоубийства украинской нации». Мендель покаялась за работу на Зеленского

«Это инструмент самоубийства украинской нации». Мендель покаялась за работу на Зеленского

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель выступила с резкими заявлениями о своём экс-начальнике в интервью журналистке Лилии Багировой.

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