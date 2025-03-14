Дональд Трамп, НАТО и Россия: дипломатия угроз и поиски «великого дня» Ирина ВальковаПрезидент США Дональд Трамп снова оказался в центре внимания после своих заявлений в Овальном кабинете, касающихся войны на Украине, НАТО и возможного временного перемирия с Россией.