Мишустин: Россия заинтересована в реализации проектов с дружественными странами

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что страна заинтересована в сотрудничестве с дружественными государствами в рамках реализации различных проектов, включая авиастроение, микроэлектронику, машиностроение и металлургию.
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