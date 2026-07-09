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Газета.ру

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Мишустин: Россия заинтересована в реализации проектов с дружественными странами

Мишустин: Россия заинтересована в реализации проектов с дружественными странами

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что страна заинтересована в сотрудничестве с дружественными государствами в рамках реализации различных проектов, включая авиастроение, микроэлектронику, машиностроение и металлургию.

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