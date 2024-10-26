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Звездная участница группы «Фабрика» стала мамой

Звездная участница группы «Фабрика» стала мамой

Родила певица в домашних условиях. Участница группы «Фабрика» Сати Казанова стала мамой. Об этом певица написала в своем Instagram (принадлежит компании Meta, которая в России признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена).

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