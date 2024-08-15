Потуремский: врио главы Тульской области Миляев демонстрирует хороший результат

МОСКВА, 15 августа, ФедералПресс. Политолог и директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский прокомментировал недавнюю встречу президента Владимира Путина с врио губернатора Тульской области Дмитрием Миляевым.
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