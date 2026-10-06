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Царьград

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В ДТП с четырьмя машинами в Архангельске погибла женщина за рулём

В ДТП с четырьмя машинами в Архангельске погибла женщина за рулём

В Архангельске вечером 5 октября на Окружном шоссе у ГСК «Электрон» водитель Audi не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Ford Transit, который вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с Nissan Note и Kia Rio.

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