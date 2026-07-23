Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Пока меня не было дома, сосед самовольно спилил мои яблони, потому что они ему якобы мешали

Пока меня не было дома, сосед самовольно спилил мои яблони, потому что они ему якобы мешали

Черепки от старого глиняного горшка с цветами валялись в траве, ещё влажной после утреннего полива. Рядом лежала вырванная с корнями ярко-алая пеларгония.

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Комментарии
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ВераВерная
Ну и чего этот Виктор добился своим быкованием? Урод решил свою власть показать, залез на чужую территорию, спилил деревья, попортил имущество, и решил, что ему это всё с рук сойдёт? Да вот закон-то на стороне Марины оказался. Штрафы и компенсации Виктору по башке сильно ударили, и бизнес по боку пошёл, и сам с участка съехал, и жена на развод с ним подала. А потому что не фиг)))
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1 м.
Элеонора Коган
Молодец Марина!!!Не послушала детей и пошла до конца. Разорила подонка и подала в суд. И жена ушла от этого урода. И выгнала эту сволочь с его участка.
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1 м.