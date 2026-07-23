Черепки от старого глиняного горшка с цветами валялись в траве, ещё влажной после утреннего полива. Рядом лежала вырванная с корнями ярко-алая пеларгония.
Пока меня не было дома, сосед самовольно спилил мои яблони, потому что они ему якобы мешали
Комментарии
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ВераВерная
Ну и чего этот Виктор добился своим быкованием? Урод решил свою власть показать, залез на чужую территорию, спилил деревья, попортил имущество, и решил, что ему это всё с рук сойдёт? Да вот закон-то на стороне Марины оказался. Штрафы и компенсации Виктору по башке сильно ударили, и бизнес по боку пошёл, и сам с участка съехал, и жена на развод с ним подала. А потому что не фиг)))
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1 м.
Элеонора Коган
Молодец Марина!!!Не послушала детей и пошла до конца. Разорила подонка и подала в суд. И жена ушла от этого урода. И выгнала эту сволочь с его участка.
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1 м.