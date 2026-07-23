Пока меня не было дома, сосед самовольно спилил мои яблони, потому что они ему якобы мешали

ВераВерная

Ну и чего этот Виктор добился своим быкованием? Урод решил свою власть показать, залез на чужую территорию, спилил деревья, попортил имущество, и решил, что ему это всё с рук сойдёт? Да вот закон-то на стороне Марины оказался. Штрафы и компенсации Виктору по башке сильно ударили, и бизнес по боку пошёл, и сам с участка съехал, и жена на развод с ним подала. А потому что не фиг)))