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Смерть «Вовкам да Вінчі»: «Искандеры» уничтожили в Славянске аэроразведку ВСУ, а в Одессе — офицеров Пентагона и Минообороны ФРГ

Смерть «Вовкам да Вінчі»: «Искандеры» уничтожили в Славянске аэроразведку ВСУ, а в Одессе — офицеров Пентагона и Минообороны ФРГ

  Объявлен сезон охоты на элитные части самостийной армии и их западных инструкторов Говорун и вещатель «перемог» оперативно-стратегической группировки, которой командует генерал-неудача Тарнавский, Лиховой подал в отставку.

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Комментарии
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Юрий Зиборов
Осталось уничтожить этнического русского Филю и всё будет хорошо
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1 д.
Стега Сибиряк
Хероям в срало
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1 д.
A
Air
Надо посадить филю на осиновый кол и отправить в свободное плавание через атлантику, на &quot;землю обетованную&quot;!
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16 час.

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