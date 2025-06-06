Как Екатеринбург готовится встретить российско-китайский ЭКСПО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня, ФедералПресс. Российская сторона ведет активную подготовку к 9-му Российско-Китайскому ЭКСПО, которое пройдет в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ с 7 по 10 июля в Екатеринбурге.
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