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Взрывы и стрельба в Одессе: атакованы объекты врага (ВИДЕО)

Взрывы и стрельба в Одессе: атакованы объекты врага (ВИДЕО)

Ночью 8 ноября ударные дроны «Герань/Шахид» атаковали вражеские объекты в Одессе. В городе гремели взрывы, была слышна стрельба (БПЛА пытались сбить с земли).

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