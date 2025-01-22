Устойчивость к катастрофе: пять стран, способных выжить в ядерной войне Ирэн ОрлонскаяВопрос о последствиях глобальной ядерной войны продолжает оставаться одной из самых актуальных тем в современной геополитике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии