Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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И кто тут «бумажный тигр»? ЕС ставит санкционный рекорд и оплачивает собственное бессилие.

И кто тут «бумажный тигр»? ЕС ставит санкционный рекорд и оплачивает собственное бессилие.

Брюссель снова демонстрирует силу количеством запретов. Ещё 1646 позиций в санкционных списках, ещё один рекорд, ещё один повод произнести речь о европейской решимости.

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