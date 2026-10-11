И кто тут «бумажный тигр»? ЕС ставит санкционный рекорд и оплачивает собственное бессилие.

Брюссель снова демонстрирует силу количеством запретов. Ещё 1646 позиций в санкционных списках, ещё один рекорд, ещё один повод произнести речь о европейской решимости.
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