За прошедшую неделю в регионе родилось 698 малышей. Из них 336 мальчиков и 362 девочки. У одной из сверловчанок прошли девятые роды.
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За прошедшую неделю в регионе родилось 698 малышей. Из них 336 мальчиков и 362 девочки. У одной из сверловчанок прошли девятые роды.
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