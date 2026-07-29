Почти 1,5 тысячи незаконных вывесок убрали в Ауэзовском районе Алматы

В Алматы продолжается работа по приведению городских улиц к единому архитектурному облику. С начала года в Ауэзовском районе демонтировали около 1,5 тысячи незаконно установленных вывесок и рекламных конструкций.
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