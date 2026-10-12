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Покупателям билетов на отмененные концерты Канье Уэста начали возвращать деньги

Покупателям билетов на отмененные концерты Канье Уэста начали возвращать деньги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 октября, ФедералПресс. Покупатели билетов на отмененные концерты Канье Уэста в Петербурге могут подать заявку на возврат средств через сервис билетной кассы.

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