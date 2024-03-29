Главком ВСУ Сырский назвал управляемые бомбы ВС РФ причиной падения Авдеевки

Главнокомандующий армией Украины Александр Сырский заявил, что украинские солдаты испытывают большой дефицит боеприпасов для артиллерии, при том что ВС России обладают неоспоримым преимуществом не только в артиллерии, но и в управляемых авиабомбах.
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